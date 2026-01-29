Аэропорт на Бали усилил санитарный контроль из-за вируса Нипах
- 29 января, 2026
- 05:19
Международный аэропорт Денпасар на острове Бали усилил контроль за прибывающими из-за границы пассажирами на фоне опасений по поводу возможного завоза в страну вируса Нипах.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara.
Отмечается, что в этой связи в аэропорту были установлены термальные сканеры. Подчеркивается, что администрация аэропорта действует в тесной координации с Минздравом Индонезии. Ранее меры по усилению санитарного контроля были также приняты в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте.
По данным санитарных служб Индонезии, случаев завоза вируса Нипах в страну не зафиксировано.
Напомним, что два последних подтвержденных случая заражения вирусом Нипах были зафиксированы в штате Западная Бенгалия в Индии с декабря 2025 года. Минздрав Индии выступил с опровержением утверждений некоторых СМИ о том, что таких случаев в стране уже пять.