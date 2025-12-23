Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 10:10
    Сегодня в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах Баку будут перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

    В связи с ремонтными работами с 10:00 до завершения работ газоснабжение будет временно приостановлено на улицах М. Хади, Р. Мамедова, Джаваншира, Х. Мамедова в Хатаинском районе, в поселках Говсан и Ени Сураханы, на улицах Меркези и С. Алиева в Сураханском районе, на некоторых дорогах и улицах поселков Бинагади и Баладжары Бинагадинского района.

    Bakının 3 rayonunda qaz olmayacaq

