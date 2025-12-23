В трех районах Баку не будет газа

Сегодня в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах Баку будут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

В связи с ремонтными работами с 10:00 до завершения работ газоснабжение будет временно приостановлено на улицах М. Хади, Р. Мамедова, Джаваншира, Х. Мамедова в Хатаинском районе, в поселках Говсан и Ени Сураханы, на улицах Меркези и С. Алиева в Сураханском районе, на некоторых дорогах и улицах поселков Бинагади и Баладжары Бинагадинского района.