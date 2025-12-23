Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 11:58
    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Представители турецких компаний посетят специальные экономические зоны и логистические центры Азербайджана, где получат возможность ознакомиться более детально с промышленной и логистической инфраструктурой страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, выступая на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, основная цель – установить прямые контакты по конкретным проектам, что позволит ускорить процесс принятия инвестиционных решений.

    "В рамках форума мы приглашаем инвесторов из Турции более детально ознакомиться с инвестиционными возможностями Азербайджана и уверены, что сегодняшнее мероприятие пройдет успешно", - отметил Абдуллаев.

    AZPROMO II Азербайджано-турецкий инвестфорум Азербайджан Турция Юсиф Абдуллаев
    AZPROMO: Türk şirkətləri xüsusi iqtisadi zonalarla və logistik mərkəzlərlə tanış olacaqlar

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей