AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана
Бизнес
- 23 декабря, 2025
- 11:58
Представители турецких компаний посетят специальные экономические зоны и логистические центры Азербайджана, где получат возможность ознакомиться более детально с промышленной и логистической инфраструктурой страны.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, выступая на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, основная цель – установить прямые контакты по конкретным проектам, что позволит ускорить процесс принятия инвестиционных решений.
"В рамках форума мы приглашаем инвесторов из Турции более детально ознакомиться с инвестиционными возможностями Азербайджана и уверены, что сегодняшнее мероприятие пройдет успешно", - отметил Абдуллаев.
