AZPROMO: Türk şirkətləri xüsusi iqtisadi zonalarla və logistik mərkəzlərlə tanış olacaqlar
Biznes
- 23 dekabr, 2025
- 11:34
Türkiyə şirkətlərinin nümayəndələrinin Azərbaycanın sənaye və logistik infrastrukturunu yaxından tanıması üçün xüsusi iqtisadi zonalara və logistik mərkəzlərə səfərlərinin təşkil edilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumunda bildirib.
"Bizim məqsədimiz tərəfdaşların konkret layihələr üzrə birbaşa tanışlığını təmin etməklə onların investisiya qərarlarının sürətləndirilməsinə dəstək verməkdir. Bu forumda Türkiyədən olan investorları Azərbaycanın sərmayə imkanlarına daha yaxından nəzər yetirməyə dəvət edirik və əminik ki, bugünkü tədbirimiz çox uğurlu keçəcək", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
12:09
İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıbDigər
12:08
Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyibMilli Məclis
12:06
Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıbEnergetika
12:06
Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıbİKT
12:02
Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"Energetika
12:01
Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblərDin
11:59
İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıbDaxili siyasət
11:59
Foto
Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilibDaxili siyasət
11:57