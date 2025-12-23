Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 11:51
    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

    "Мы переживаем пиковый период в политической сфере, дипломатии, во всех секторах экономики – энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, торговле, промышленности, а также в образовании, культуре, туризме и социальной сфере. Тот факт, что наши отношения достигли такого высокого уровня со дня обретения Азербайджаном независимости, и большие успехи братской страны радуют и вызывают гордость у всех нас", - подчеркнул он.

    Министр отметил, что турецко-азербайджанские экономические отношения прошли долгий путь, прежде всего в энергетическом секторе: "Главный экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы, а также железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений. Взаимная торговля также демонстрирует очень быстрый рост".

    Лента новостей