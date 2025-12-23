Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    ИКТ
    • 23 декабря, 2025
    • 12:02
    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    В последнее время в Азербайджане увеличилось количество политически мотивированных кибератак на госучреждения.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил глава Госслужбы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, выступая на VII Саммите руководителей по информационной безопасности госорганов в Нахчыване.

    "В последнее время число политически мотивированных кибератак на государственные учреждения возросло. Основной целью таких атак во многих случаях является не сама информационная система, а человеческий фактор - носитель информации", - подчеркнул он.

    Мусаев также отметил, что служба ведет круглосуточный мониторинг государственных информационных ресурсов, а по итогам анализа уже подготовлен специальный доклад, представленный высшему руководству страны.

