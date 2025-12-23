Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 12:07
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня его рождения.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

    Примите мои сердечные поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего Дня рождения!

    В Казахстане Вас знают и уважают как выдающегося государственного деятеля современности, опытного и компетентного политика глобального масштаба.

    Ваша многолетняя продуктивная государственная деятельность по праву ассоциируется с периодом исторических достижений Азербайджана, укреплением его суверенитета, ростом международного авторитета, динамичного социально-экономического развития.

    Под Вашим сильным и мудрым лидерством братский Азербайджан, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, продолжит уверенное движение вперед по пути устойчивого роста и прогресса.

    Высоко ценю Ваш огромный личный вклад в упрочение казахско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, придаю особое значение их всестороннему укреплению в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.

    Уверен, совместными усилиями мы придадим новый импульс дальнейшему развитию многогранных межгосударственных связей, выведем отношения между Казахстаном и Азербайджаном на качественно новый уровень.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания".

    Лента новостей