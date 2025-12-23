Италия выписала Ryanair штраф в 255 млн евро
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 15:20
Итальянский антимонопольный регулятор Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) оштрафовал ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair на 255 млн евро за препятствование покупке авиабилетов на ее сайте третьими лицами.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
По мнению регулятора, лоукостер принимал специальные меры, чтобы турагентства не могли приобретать билеты на его сайте в сочетании с билетами на рейсы других авиакомпаний или другими туристическими услугами.
Нарушения происходили с апреля 2023 года по апрель 2025 года, установила AGCM.
По подсчетам регулятора, Ryanair обслуживает 38-40% рейсов в Италию и из страны.
С начала 2025 года капитализация Ryanair выросла на 54,5%, до 31,04 млрд евро.
