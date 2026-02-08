Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдум

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 11:51
    В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдум

    В Таиланде 8 февраля проходят досрочные парламентские выборы, а также референдум по разработке новой Конституции.

    Как передает Report, по итогам голосования предстоит определить состав нижней палаты Нацассамблеи - Палаты представителей.

    В результате референдума станет ясно, следует ли приступить к разработке новой Конституции взамен той, что действовала при военной хунте, пришедшей к власти после госпереворота 2014 года.

    Основная борьба развернулась между левоцентристской реформистской Народной партией, консервативной "Пхумчайтхаи" ("Гордость Таиланда") премьер-министра Анутхина Чанвиракуна и "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев") влиятельного клана Чинават.

    Аналитики прогнозируют напряженную борьбу, которая вряд ли приведет к явному победителю, и ожидают, что после выборов последуют сложные переговоры о формировании коалиции.

    Голосование проходит в условиях, когда экономика страны и ее туристический сектор переживают трудности, а также на фоне обострения напряженности в отношениях с Камбоджей, ранее вылившегося в кровопролитные столкновения на границе.

    Таиланд парламентские выборы референдум конституция
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    12:44

    Балабей Агаев: Соревнованя были сложными, но я хорошо подготовился

    Индивидуальные
    12:30

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    12:21

    При пожаре в жилом доме в Хомсе пять человек погибли, 10 пострадали

    Другие страны
    12:05

    В Баку в магазине произошел пожар

    Происшествия
    12:03
    Видео

    Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

    В регионе
    11:51

    В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдум

    Другие страны
    11:35

    В Кабуле при взрыве газового баллона в доме погибли 8 человек

    Другие страны
    11:22

    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

    В регионе
    Лента новостей