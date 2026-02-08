В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдум
- 08 февраля, 2026
- 11:51
В Таиланде 8 февраля проходят досрочные парламентские выборы, а также референдум по разработке новой Конституции.
Как передает Report, по итогам голосования предстоит определить состав нижней палаты Нацассамблеи - Палаты представителей.
В результате референдума станет ясно, следует ли приступить к разработке новой Конституции взамен той, что действовала при военной хунте, пришедшей к власти после госпереворота 2014 года.
Основная борьба развернулась между левоцентристской реформистской Народной партией, консервативной "Пхумчайтхаи" ("Гордость Таиланда") премьер-министра Анутхина Чанвиракуна и "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев") влиятельного клана Чинават.
Аналитики прогнозируют напряженную борьбу, которая вряд ли приведет к явному победителю, и ожидают, что после выборов последуют сложные переговоры о формировании коалиции.
Голосование проходит в условиях, когда экономика страны и ее туристический сектор переживают трудности, а также на фоне обострения напряженности в отношениях с Камбоджей, ранее вылившегося в кровопролитные столкновения на границе.