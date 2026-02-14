Азербайджанские бойцы успешно выступают на международном турнире в Батуми

В грузинском Батуми сегодня стартовал международный турнир по боевым видам спорта.

Как сообщает местное бюро Report, соревнования проводятся при совместной организации Georgian Fighting Championship (GFC) и Grand Bellagio Championship.

Бои начались в 20:00 по местному времени. В рамках турнира запланировано в общей сложности 10 поединков в различных весовых категориях. В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Португалии, Турции, Израиля, Бразилии, Казахстана и Швеции.

В третьем поединке вечера азербайджанский боец Эльвин Кямилли одержал победу над Сандро Датанашвили. Нашу страну в международном турнире представляют три спортсмена, среди которых член клуба "Руслан" 27-летний Турал Аскеров.

В программе также значится знаменательный поединок семикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы по кикбоксингу Алима Набиева с бразильским соперником.

Среди зрителей в Батуми присутствуют ряд известных спортсменов и тренеров из Азербайджана, а также представители посольства и консульства нашей страны в Грузии и местной общины.