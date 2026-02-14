Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанские бойцы успешно выступают на международном турнире в Батуми

    Командные
    • 14 февраля, 2026
    • 22:23
    В грузинском Батуми сегодня стартовал международный турнир по боевым видам спорта.

    Как сообщает местное бюро Report, соревнования проводятся при совместной организации Georgian Fighting Championship (GFC) и Grand Bellagio Championship.

    Бои начались в 20:00 по местному времени. В рамках турнира запланировано в общей сложности 10 поединков в различных весовых категориях. В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Португалии, Турции, Израиля, Бразилии, Казахстана и Швеции.

    В третьем поединке вечера азербайджанский боец Эльвин Кямилли одержал победу над Сандро Датанашвили. Нашу страну в международном турнире представляют три спортсмена, среди которых член клуба "Руслан" 27-летний Турал Аскеров.

    В программе также значится знаменательный поединок семикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы по кикбоксингу Алима Набиева с бразильским соперником.

    Среди зрителей в Батуми присутствуют ряд известных спортсменов и тренеров из Азербайджана, а также представители посольства и консульства нашей страны в Грузии и местной общины.

    Международный турнир Georgian Fighting Championship Батуми азербайджанские бойцы
    Фото
    Beynəlxalq döyüş gecəsində azərbaycanlı idmançılar uğurla çıxış edir
    Ты - Король

