США намерены потратить более $38 млрд на новые центры содержания мигрантов

Вашингтонская администрация планирует потратить около $38,3 млрд на создание в ряде штатов центров содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации.

Как передает Report, об этом свидетельствуют документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), опубликованные на сайте губернатора штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.

По плану, к 30 ноября 2026 года будут созданы "восемь крупных центров содержания" мигрантов перед их депортацией, а также 16 пунктов меньшего размера. Для этого, в частности, будут перестроены имеющиеся здания. Как уточнило ведомство, "стоимость новой модели использования центров содержания оценивается в $38,3 млрд". Реализация этих мер позволит службе единовременно помещать под стражу более 92 тыс. мигрантов.

Документы были предоставлены аппарату Эйотт по ее запросу Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. В его структуру входит Служба иммиграционного и таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что жители ряда американских штатов, включая Мэриленд, Вирджинию, Миннесоту, Техас, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк, выступили против планов властей США создать упомянутые центры.