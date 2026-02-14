Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 23:00
    США намерены потратить более $38 млрд на новые центры содержания мигрантов

    Вашингтонская администрация планирует потратить около $38,3 млрд на создание в ряде штатов центров содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), опубликованные на сайте губернатора штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.

    По плану, к 30 ноября 2026 года будут созданы "восемь крупных центров содержания" мигрантов перед их депортацией, а также 16 пунктов меньшего размера. Для этого, в частности, будут перестроены имеющиеся здания. Как уточнило ведомство, "стоимость новой модели использования центров содержания оценивается в $38,3 млрд". Реализация этих мер позволит службе единовременно помещать под стражу более 92 тыс. мигрантов.

    Документы были предоставлены аппарату Эйотт по ее запросу Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. В его структуру входит Служба иммиграционного и таможенного контроля.

    Ранее сообщалось, что жители ряда американских штатов, включая Мэриленд, Вирджинию, Миннесоту, Техас, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк, выступили против планов властей США создать упомянутые центры.

    США центры содержания мигрантов
