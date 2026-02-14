Премьер Дании: Гренландия не продается и не оценивается в деньгах

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе дебатов на конференции по безопасности в Мюнхене отказалась определять стоимость Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

По информации, Фредериксен ответила отрицательно на вопрос о том, может ли она оценить стоимость Гренландии. "Конечно, нет", - сказала премьер.

Она также отметила, что необходимо уважать суверенные государства и права людей на самоопределение. "Жители Гренландии ясно дали понять, что не хотят становиться американцами", - подчеркнула Фредериксен.

Отметим, что ранее премьер-министр Дании на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что спор датской и американской сторон по поводу Гренландии не улажен. 13 февраля Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио. На ней также присутствовал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.