    Премьер Дании: Гренландия не продается и не оценивается в деньгах

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 23:13
    Премьер Дании: Гренландия не продается и не оценивается в деньгах

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе дебатов на конференции по безопасности в Мюнхене отказалась определять стоимость Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

    По информации, Фредериксен ответила отрицательно на вопрос о том, может ли она оценить стоимость Гренландии. "Конечно, нет", - сказала премьер.

    Она также отметила, что необходимо уважать суверенные государства и права людей на самоопределение. "Жители Гренландии ясно дали понять, что не хотят становиться американцами", - подчеркнула Фредериксен.

    Отметим, что ранее премьер-министр Дании на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что спор датской и американской сторон по поводу Гренландии не улажен. 13 февраля Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио. На ней также присутствовал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

