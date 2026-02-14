Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 22:06
    Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.

    14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном.

    Как сообщает Report, на встрече было затронуто успешное партнерство между нашей страной и компанией, осуществляемое с 2010 года, обсуждено текущее состояние отношений.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc. в различных секторах азербайджанской экономики.

    Было подчеркнуто значение успешного партнерства Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с компанией The Goldman Sachs Group Inc.

    Отметим, что компания The Goldman Sachs Group Inc., штаб-квартира которой находится в городе Нью-Йорке США, была основана в 1869 году. Компания является одним из ведущих мировых финансовых институтов, функционирующих в сфере инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг, управления активами и в настоящее время осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Она управляет активами на сумму 2,8 трлн долларов США по различным классам.

    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности The Goldman Sachs Group Inc
    İlham Əliyev "The Goldman Sachs Group Inc." şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidenti ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev met with President of Global Affairs at The Goldman Sachs Group, Inc. in Munich
