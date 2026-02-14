Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном.

Как сообщает Report, на встрече было затронуто успешное партнерство между нашей страной и компанией, осуществляемое с 2010 года, обсуждено текущее состояние отношений.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc. в различных секторах азербайджанской экономики.

Было подчеркнуто значение успешного партнерства Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с компанией The Goldman Sachs Group Inc.

Отметим, что компания The Goldman Sachs Group Inc., штаб-квартира которой находится в городе Нью-Йорке США, была основана в 1869 году. Компания является одним из ведущих мировых финансовых институтов, функционирующих в сфере инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг, управления активами и в настоящее время осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Она управляет активами на сумму 2,8 трлн долларов США по различным классам.