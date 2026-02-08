Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Кабуле при взрыве газового баллона в доме погибли 8 человек

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 11:35
    По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в заявлении канцелярии губернатора афганской столицы.

    Согласно заявлению, инцидент произошел в 21-м полицейском округе. Баллон, который использовался семьей для обогрева в холодную зиму, взорвался из-за утечки газа.

    Агентство отмечает, что большинство домохозяйств в Афганистане, где отсутствует широко развитая современная отопительная инфраструктура, используют газовые баллоны или традиционные печи для обогрева домов. Подобные несчастные случаи в стране происходят довольно часто.

