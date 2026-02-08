В Кабуле при взрыве газового баллона в доме погибли 8 человек
Другие страны
- 08 февраля, 2026
- 11:35
По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в заявлении канцелярии губернатора афганской столицы.
Согласно заявлению, инцидент произошел в 21-м полицейском округе. Баллон, который использовался семьей для обогрева в холодную зиму, взорвался из-за утечки газа.
Агентство отмечает, что большинство домохозяйств в Афганистане, где отсутствует широко развитая современная отопительная инфраструктура, используют газовые баллоны или традиционные печи для обогрева домов. Подобные несчастные случаи в стране происходят довольно часто.
