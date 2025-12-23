Гумматов: Цифровая логистическая платформа в Азербайджане будет запущена в 2026 году

В Азербайджане практически завершена работа над созданием цифровой логистической платформы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, платформа будет введена в эксплуатацию поэтапно в течение следующего года.

​"Это платформа, предназначенная для получения всех видов лицензий и сертификатов, объединяет более 30 государственных учреждений и охватывает все торговые режимы - импорт, экспорт и транзит. Сегодня мы завершили или почти завершили интеграцию с более чем 13 госучреждениями. Это охватывает более 65% нашей торговли. То есть, выполнена большая часть работы. Если посмотреть на модули, то торговый проводник полностью готов к использованию и работает в пилотном режиме.", - сказал Гумматов. ​

Он пояснил, что любой импортер и экспортер может получить все, что требуется по законодательству Азербайджана, обратившись через систему.

"​Второй вопрос - для получения всех этих лицензий можно обратиться через систему, которую мы называем "единым окном". ​В то же время мы подготовили модуль бронирования для перевозчиков. Будут доступны все возможности, такие как нахождение грузоотправителями и грузоперевозчиками друг друга, размещение заказа, отслеживание груза", - отметил замминистра.

Кроме того, по его словам, на платформе также есть мониторинговая часть: "Это важно для нас не только с точки зрения статистики. Мы сможем видеть в режиме онлайн работу, связанную с получением любого документа, оформлением и перевозкой грузов. ​Эта модель существует в мире только в некоторых странах".