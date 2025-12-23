Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета

    Наука и образование
    • 23 декабря, 2025
    • 15:22
    Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован об условиях, которые будут созданы в здании.

    Инженерный факультет Карабахского университета является одним из главных академических структурных подразделений этого вуза, отвечающих современным технологическим вызовам и нацеленных на подготовку современных инженерных кадров. В настоящее время на факультете работают 19 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. Здесь обучаются 314 студентов.

    На факультете на ступени бакалавриата ведется подготовка кадров по 7 специальностям, включая электротехнику и электронику, строительство, мехатронику и робототехнику, логистику и транспортные технологии, компьютерную инженерию, дата-аналитику и математику. В перспективе предусмотрено открытие новых специальностей по инженерному направлению.

    Планируется построить новое здание в соответствии с современными стандартами и ввести его в эксплуатацию в короткие сроки. Учебное здание будет оснащено аудиториями, лабораториями, библиотекой, научно-исследовательскими и инновационными пространствами, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров, развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, а также расширение их инновационной деятельности.

    Реализация проекта внесет весомый вклад в развитие инженерного образования, а также послужит формированию передовой среды высшего образования, продвигающей внедрение современного академического содержания и инновационных методов обучения, а также поддерживающей всестороннее развитие студентов.

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub
    President Ilham Aliyev lays foundation stone for Engineering Faculty building of Garabagh University in Khankendi

