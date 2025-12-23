Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 11:49
    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Цифровая среда, расширяя доступ детей к знаниям и возможностям, одновременно несет определенные угрозы.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на международной конференции в Баку на тему "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество".

    По его словам, превращение цифровых возможностей в реальную пользу напрямую зависит от совместных усилий государства и родителей.

    "Ключевыми направлениями в этом процессе являются развитие цифрового образования, формирование нормативно-правовой базы, а также определение эффективных механизмов государственного регулирования киберпространства", - отметил министр.

