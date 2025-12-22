СМИ: У Рубио и Уиткоффа возникли разногласия из-за переговоров по Украине

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом есть серьезные разногласия по поводу переговоров с Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что двое высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа по-разному видят хороший исход российско-украинской войны. Если Рубио считает, что для достижения мира нужно усилить военное и экономическое давление на Россию, то Уиткофф выступает скорее за то, чтобы Украина активнее шла на уступки.

В частности, по данным NBC, Рубио собирался принять участие в переговорах с представителями Украины в Женеве, однако Уиткофф выехал туда раньше него, чтобы опередить госсекретаря и вести переговоры без дипломата.

В итоге госсекретарь все же прибыл в Женеву вовремя и принял участие в переговорах. Еще один пример, который называют источники, поездка Уиткоффа к президенту Франции Эмманюэлю Макрону в апреле для переговоров об Украине, к которой попытался присоединиться Марко Рубио. Госсекретарю это удалось, но обсуждения этого вопроса со Стивом Уиткоффом были "унизительным поворотом событий" для дипломата.

Кроме того, как отмечают собеседники NBC, многие в Госдепартаменте критикуют Уиткоффа за использование недостаточно защищенных каналов связи и в целом пренебрежение вопросами безопасности. Один из источников телеканала заявил, что Стив Уиткофф - дилетант в дипломатической сфере и "настоящий подарок для России".

В пресс-службе Госдепартамента США заявили, что никаких разногласий между Марко Рубио и Стивом Уиткоффом нет и никогда не было.