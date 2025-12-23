В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света

В ряде сел Бабекского и Джульфинского районов Нахчыванской АР завтра не будет электричества.

Как сообщает местное бюро Report, в связи с техническими работами, проводимыми по заказу ОАО "Азерэнержи", будет временное прекращение подачи электроэнергии в некоторых населенных пунктах и объектах, питающихся от 35/10 кВ-ой подстанции "Нехрям" и 32/110/35/10 кВ-ой подстанции "Джульфа 1".

Перебои затронут села Гюзнют, Чешмебасар, Абрагунус, Гызылджа, Аразин, Джамалдын, Бананияр, Салтак, Гёйдере, Алинджа, Ханагях, Хошкесин, Гал, Шурут, Арафса, Лякятаг, Милах, Газанчы, Тейваз, Бойахмед, Кырна и Дизе.

Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.