В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света
Энергетика
- 23 декабря, 2025
- 00:24
В ряде сел Бабекского и Джульфинского районов Нахчыванской АР завтра не будет электричества.
Как сообщает местное бюро Report, в связи с техническими работами, проводимыми по заказу ОАО "Азерэнержи", будет временное прекращение подачи электроэнергии в некоторых населенных пунктах и объектах, питающихся от 35/10 кВ-ой подстанции "Нехрям" и 32/110/35/10 кВ-ой подстанции "Джульфа 1".
Перебои затронут села Гюзнют, Чешмебасар, Абрагунус, Гызылджа, Аразин, Джамалдын, Бананияр, Салтак, Гёйдере, Алинджа, Ханагях, Хошкесин, Гал, Шурут, Арафса, Лякятаг, Милах, Газанчы, Тейваз, Бойахмед, Кырна и Дизе.
Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.
