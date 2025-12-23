Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 00:24
    В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света

    В ряде сел Бабекского и Джульфинского районов Нахчыванской АР завтра не будет электричества.

    Как сообщает местное бюро Report, в связи с техническими работами, проводимыми по заказу ОАО "Азерэнержи", будет временное прекращение подачи электроэнергии в некоторых населенных пунктах и объектах, питающихся от 35/10 кВ-ой подстанции "Нехрям" и 32/110/35/10 кВ-ой подстанции "Джульфа 1".

    Перебои затронут села Гюзнют, Чешмебасар, Абрагунус, Гызылджа, Аразин, Джамалдын, Бананияр, Салтак, Гёйдере, Алинджа, Ханагях, Хошкесин, Гал, Шурут, Арафса, Лякятаг, Милах, Газанчы, Тейваз, Бойахмед, Кырна и Дизе.

    Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.

    Нахчыван перебои с электричеством
    Sabah Babək və Culfa rayonlarının bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

