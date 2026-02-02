SOCAR и Yokogawa Europe B.V. подписали Меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и японская компания Yokogawa Electric Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании с целью изучения потенциальных возможностей сотрудничества.

Как сообщает Report, подписание документа состоялось на встрече с участием вице-президентов SOCAR Анара Мамедова и Бабека Гусейнова, а также вице-президента японской корпорации Yokogawa Electric и главы Yokogawa Europe B.V. Сейта Хагихара.

На встрече отметили успешные шаги по выполнению договоренностей, достигнутых на 12-м заседании Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией в сентябре прошлого года.

В ходе беседы стороны обсудили направления сотрудничества между SOCAR и компанией Yokogawa Europe B.V. в энергетическом секторе, включая возможности совместной деятельности в сегментах upstream и downstream.