    ВМС США и Израиля провели совместные учения в Красном море

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 19:50
    ВМС США и Израиля провели совместные учения в Красном море

    После выхода из израильского портового города Эйлат американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black и израильский корвет класса Sa"ar 5 INS Eilat провели плановые морские учения в Красном море.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Центральное командование Военно-морских сил США (NAVCENT).

    "Совместные учения продемонстрировали прочное военное партнерство между 5-м флотом США и Военно-морскими силами Израиля", - говорится в сообщении.

    Армия обороны Израиля сообщила, что учения проводились в рамках продолжающегося сотрудничества между ВМС Израиля и 5-м флотом США в Красном море.

    Отмечается, что прибытие эсминца в Эйлат произошло на фоне региональной напряженности, вызванной угрозами президента США Дональда Трампа атаковать Иран из-за жестокого подавления протестов в исламской республике, а также угрозами Ирана нанести ответный удар по Израилю и США.

    Однако, по данным израильских военных, прибытие эсминца "было запланированным и рутинным в рамках стратегического сотрудничества" двух стран.

    ВМС США Израиль учения Красное море
