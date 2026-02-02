ВМС США и Израиля провели совместные учения в Красном море

После выхода из израильского портового города Эйлат американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black и израильский корвет класса Sa"ar 5 INS Eilat провели плановые морские учения в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Центральное командование Военно-морских сил США (NAVCENT).

"Совместные учения продемонстрировали прочное военное партнерство между 5-м флотом США и Военно-морскими силами Израиля", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщила, что учения проводились в рамках продолжающегося сотрудничества между ВМС Израиля и 5-м флотом США в Красном море.

Отмечается, что прибытие эсминца в Эйлат произошло на фоне региональной напряженности, вызванной угрозами президента США Дональда Трампа атаковать Иран из-за жестокого подавления протестов в исламской республике, а также угрозами Ирана нанести ответный удар по Израилю и США.

Однако, по данным израильских военных, прибытие эсминца "было запланированным и рутинным в рамках стратегического сотрудничества" двух стран.