    Казахстан и Турция обсудили наращивание взаимной торговли

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 19:03
    Министры иностранных дел Казахстана и Турции Ермек Кошербаев и Хакан Фидан обсудили практические шаги по наращиванию объемов двусторонней торговли.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, данный вопрос обсуждался в рамках 8-го заседания Казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования в Анкаре.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, технологической, а также культурно-гуманитарной сферах.

    Кошербаев отметил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана, и подчеркнул важность активизации практических шагов по увеличению взаимной торговли в секторах с высоким потенциалом, в частности в аграрной сфере.

    Особое внимание также было уделено инвестиционному взаимодействию. Согласно сообщению, объем турецких инвестиций в экономику Казахстана превысил $5 млрд, в то время как казахстанские инвестиции в Турции составили более $2,2 млрд.

    Кроме того, обсуждалось выполнение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по оказанию помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения 2023 года. В частности, Казахстан планирует в текущем году завершить строительство школы в провинции Газиантеп.

    Отдельный блок переговоров был посвящен международной повестке и взаимной поддержке в рамках многосторонних форматов. Кошербаев подчеркнул, что тюркская интеграция остается одним из приоритетов дипломатии Казахстана, отметив значимость предстоящих встреч, включая неформальный саммит Организации тюркских государств в Казахстане и 13-й саммит ОТГ в Турции.

    Qazaxıstan və Türkiyə qarşılıqlı ticarətin artırılmasını müzakirə edib
    Лента новостей