"Карабах" объявил о трансфере французского футболиста
Футбол
- 02 февраля, 2026
- 19:26
"Карабах" подписал футболиста Жереми Гнали из кипроского "АЕК Ларнака".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "скакунов", контракт с левым защитником рассчитан на 2,5 года. Он будет выступать в составе "Карабаха" под номером 24.
Отметим, что Гнали является воспитанником французского клуба "Мец". Выступал также за испанские "Таразону" и "Мелилью".
Отметим, что 23-летний игрок перешел в АЕК в августе 2024 года, в составе которого отличился 7 ассистами в 60 матчах.
