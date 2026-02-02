Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    "Карабах" объявил о трансфере французского футболиста

    Футбол
    • 02 февраля, 2026
    • 19:26
    Карабах объявил о трансфере французского футболиста

    "Карабах" подписал футболиста Жереми Гнали из кипроского "АЕК Ларнака".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "скакунов", контракт с левым защитником рассчитан на 2,5 года. Он будет выступать в составе "Карабаха" под номером 24.

    Отметим, что Гнали является воспитанником французского клуба "Мец". Выступал также за испанские "Таразону" и "Мелилью".

    Отметим, что 23-летний игрок перешел в АЕК в августе 2024 года, в составе которого отличился 7 ассистами в 60 матчах.

