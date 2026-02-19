Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гюльшан Рзаева: WUF13 станет важным этапом в развитии безопасных, устойчивых и инклюзивных городов

    Экономика
    • 19 февраля, 2026
    • 14:11
    Гюльшан Рзаева: WUF13 станет важным этапом в развитии безопасных, устойчивых и инклюзивных городов

    Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17 по 22 мая, станет важным этапом в развитии безопасных, устойчивых и инклюзивных городов как для нынешнего, так и для будущих поколений.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель Национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева в ходе онлайн-брифинга для региональных СМИ по WUF13.

    По ее словам, Форум откроет перед участниками широкие возможности. "Мы убеждены, что, присоединившись к форуму, участники смогут не только принять участие в профессиональных диалогах, обсуждениях и сотрудничестве, но и насладиться красотой и гостеприимством города Баку. Они получат возможность увидеть разные стороны нашей страны и столицы, ее современное развитие", - подчеркнула она.

    Рзаева отметила, что Азербайджан возлагает большие надежды как на региональное, так и на глобальное участие в мероприятии.

    "Мы ожидаем прибытия в Баку официальных делегаций и экспертов из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Европы и арабского мира. Наша цель - обсудить актуальные вызовы современности и предложить эффективные пути их решения", - заявила она.

    Gülşən Rzayeva: "WUF13 təhlükəsiz, davamlı və inklüziv şəhərlərin inkişafında mühüm mərhələ olacaq"
