Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 14:13
    Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта

    Приговор Бакинского военного суда в отношении олигарха Рубена Варданяна - это не только восстановление справедливости, но и символическое и логическое завершение почти 30-летнего конфликта, который принес огромные страдания азербайджанскому народу.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

    "Продвигая уникальную военно-политическую модель урегулирования конфликта и инициировав повестку постконфликтного мира, Азербайджан также обеспечил привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других", - пишет Гаджиев.

    По его словам, в преддверии очередной годовщины геноцида в Ходжалы (26 февраля) эти судебные решения представляют собой глубокую дань памяти невинным жертвам Ходжалинской трагедии и конфликта между двумя странами в целом.

    Он отметил, что Азербайджан ожидал от мирового сообщества, что будут созданы международные суды или трибуналы, по типу Нюрнбергского процесса, Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии или Руанде.

    "Однако в сегодняшней несправедливой международной обстановке даже применение норм права становится все более политизированным и подверженным двойным стандартам. Поэтому Азербайджан организовал открытые судебные процессы и обеспечил справедливость через свою собственную правовую систему, подавая пример международному сообществу", - подчеркнул помощник.

    Он также отметил, что некоторые круги, в числе которых члены Европарламента и организации, такие как Amnesty International призывают к освобождению лиц, обвиненных в тяжких военных преступлениях.

    "Там, где есть преступление, должна быть ответственность - и справедливость полностью обеспечена. Оправдание обвиненного в военных преступлениях равносильно легитимизации его преступлений и фактическое соучастие в подрыве принципа неотвратимости наказания. Устойчивый мир и этническое примирение невозможны без справедливости. Азербайджан продолжит свои твердые усилия по продвижению и укреплению региональной мирной повестки дня", - заключил Гаджиев.

    Новость дополняется

    Hikmət Hacıyev: Vardanyanla bağlı məhkəmə qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur
    Hikmat Hajiyev: Baku court's decision on Vardanyan logical conclusion of 30-year conflict
    Ты - Король

    Последние новости

    14:26

    Гюльшан Рзаева: WUF13 должен стать форумом практических решений, а не деклараций

    Экономика
    14:26

    Снятый тюркоязычными странами фильм о Молле Насреддине представят до конца года

    Kультурная политика
    14:15

    Брата британского короля Эндрю задержали по делу Эпштейна

    Другие страны
    14:13

    Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта

    Внешняя политика
    14:11

    Гюльшан Рзаева: WUF13 станет важным этапом в развитии безопасных, устойчивых и инклюзивных городов

    Экономика
    14:11
    Фото

    В Сабирабаде похоронен шехид I Карабахской войны Расул Агаев

    Внутренняя политика
    14:07

    Глава канцелярии премьера: Венгрия вскрыла стратегические резервы нефти

    Другие страны
    14:06

    Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

    Внешняя политика
    13:59
    Фото

    Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей