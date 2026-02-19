Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта

Приговор Бакинского военного суда в отношении олигарха Рубена Варданяна - это не только восстановление справедливости, но и символическое и логическое завершение почти 30-летнего конфликта, который принес огромные страдания азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

"Продвигая уникальную военно-политическую модель урегулирования конфликта и инициировав повестку постконфликтного мира, Азербайджан также обеспечил привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других", - пишет Гаджиев.

По его словам, в преддверии очередной годовщины геноцида в Ходжалы (26 февраля) эти судебные решения представляют собой глубокую дань памяти невинным жертвам Ходжалинской трагедии и конфликта между двумя странами в целом.

Он отметил, что Азербайджан ожидал от мирового сообщества, что будут созданы международные суды или трибуналы, по типу Нюрнбергского процесса, Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии или Руанде.

"Однако в сегодняшней несправедливой международной обстановке даже применение норм права становится все более политизированным и подверженным двойным стандартам. Поэтому Азербайджан организовал открытые судебные процессы и обеспечил справедливость через свою собственную правовую систему, подавая пример международному сообществу", - подчеркнул помощник.

Он также отметил, что некоторые круги, в числе которых члены Европарламента и организации, такие как Amnesty International призывают к освобождению лиц, обвиненных в тяжких военных преступлениях.

"Там, где есть преступление, должна быть ответственность - и справедливость полностью обеспечена. Оправдание обвиненного в военных преступлениях равносильно легитимизации его преступлений и фактическое соучастие в подрыве принципа неотвратимости наказания. Устойчивый мир и этническое примирение невозможны без справедливости. Азербайджан продолжит свои твердые усилия по продвижению и укреплению региональной мирной повестки дня", - заключил Гаджиев.

