İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hikmət Hacıyev: Vardanyanla bağlı məhkəmə qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 14:16
    Hikmət Hacıyev: Vardanyanla bağlı məhkəmə qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur
    Hikmət Hacıyev

    Bakı Hərbi Məhkəməsinin oliqarx Ruben Vardanyanla bağlı qərarı təkcə ədalətin bərpası deyil, həm də Azərbaycan xalqına böyük əzablar yaşatmış təxminən 30 illik münaqişənin simvolik və məntiqi yekunudur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Azərbaycan münaqişənin nizamlanmasının unikal hərbi-siyasi modelini irəli sürərək və postmünaqişə dövründə sülh gündəliyini başladaraq Bako Saakyan, Araik Arutyunyan, Ruben Vardanyan və digərləri də daxil olmaqla hərbi və insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunan şəxslərin də məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin edib", - o vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ərəfəsində bu məhkəmə qərarlarının qəbul edilməsi bu faciənin və bütövlükdə münaqişənin günahsız qurbanlarının xatirəsinə dərin ehtiramdır.

    H.Hacıyev qeyd edib ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətdən Nürnberq prosesi, keçmiş Yuqoslaviya və ya Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı kimi tribunalların və ya beynəlxalq məhkəmələrin yaradılmasını gözləyirdi:

    "Lakin bugünkü ədalətsiz beynəlxalq şəraitdə hətta hüquq normalarının tətbiqi belə getdikcə daha çox siyasiləşir və ikili standartlara məruz qalır. Buna görə də Azərbaycan açıq məhkəmə prosesləri təşkil edərək öz hüquq sistemi vasitəsilə ədaləti təmin edib və bununla da beynəlxalq ictimaiyyətə nümunə olub".

    Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bəzi dairələr, o cümlədən Avropa Parlamentinin və "Amnesty International" kimi təşkilatların üzvləri ağır hərbi cinayətlərdə ittiham olunan şəxslərin azadlığa buraxılmasına çağırış edir:

    "Cinayət olan yerdə məsuliyyət də olmalıdır və ədalət tam şəkildə təmin edilib. Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan şəxsin bəraət alması həmin cinayətlərin legitimləşdirilməsi və cəzanın qaçılmazlığı prinsipinin sarsıdılmasında iştiraka bərabərdir. Davamlı sülh və etnik barışıq ədalət olmadan mümkün deyil. Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərini davam etdirəcək".

    Hikmət Hacıyev Prezidentin köməkçisi Ruben Vardanyan Məhkəmə qərarı
    Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта
    Hikmat Hajiyev: Baku court's decision on Vardanyan logical conclusion of 30-year conflict

    Son xəbərlər

    14:44

    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    14:44

    Azərbaycana transmilli hücum: Vardanyanın "çirkli" milyardları onu təmizə çıxara bilməyəcək - ŞƏRH

    Analitika
    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    14:35

    Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilər

    Futbol
    14:28

    "Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıb

    Futbol
    14:24

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    14:24

    Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:21

    Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti