    Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 13:59
    Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества

    Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев обсудил с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) Чемом Видхья возможности укрепления межпарламентского сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети "Х".

    Встреча подтвердила общую приверженность укреплению сотрудничества и поддержанию значимого взаимодействия между AIPA и Азербайджаном, добавили в посольстве.

    В свою очередь в пресс-службе AIPA сообщили, что Межпарламентская ассамблея АСЕАН по-прежнему уделяет большое внимание продуктивному взаимодействию с парламентами-наблюдателями.

    В Ассамблее напомнили, Милли Меджлис Азербайджана официально получил в AIPA статус наблюдателя в 2022 году на 43-й Генеральной ассамблее, прошедшей в Камбодже.

    "Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам глобальной повестки, включая изменение климата, искусственный интеллект, морское судоходство, а также изучили возможные пути дальнейшего расширения сотрудничества и углубления взаимодействия в этих областях", - говорится в сообщении AIPA.

    Лента новостей