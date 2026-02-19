Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества

Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев обсудил с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) Чемом Видхья возможности укрепления межпарламентского сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети "Х".

Встреча подтвердила общую приверженность укреплению сотрудничества и поддержанию значимого взаимодействия между AIPA и Азербайджаном, добавили в посольстве.

В свою очередь в пресс-службе AIPA сообщили, что Межпарламентская ассамблея АСЕАН по-прежнему уделяет большое внимание продуктивному взаимодействию с парламентами-наблюдателями.

В Ассамблее напомнили, Милли Меджлис Азербайджана официально получил в AIPA статус наблюдателя в 2022 году на 43-й Генеральной ассамблее, прошедшей в Камбодже.

"Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам глобальной повестки, включая изменение климата, искусственный интеллект, морское судоходство, а также изучили возможные пути дальнейшего расширения сотрудничества и углубления взаимодействия в этих областях", - говорится в сообщении AIPA.