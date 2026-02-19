İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan və AIPA parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 14:09
    Azərbaycan və AIPA parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev ASEAN Parlamentlərarası Assambleyanın (AIPA) Baş katibi Çem Vidhya ilə parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Səfirlikdən qeyd edilib ki, görüş AIPA ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və qarşılıqlı fəaliyyətin saxlanılmasına olan sadiqliyi təsdiqləyib.

    AIPA-nın mətbuat xidməti bildirib ki, ASEAN Parlamentlərarası Assambleya həmişəki kimi müşahidəçi parlamentlərlə məhsuldar qarşılıqlı fəaliyyətə böyük diqqət yetirir.

    Assambleyada bildirilib ki, Azərbaycan Milli Məclisi AIPA-da müşahidəçi statusunu rəsmi olaraq 2022-ci ildə Kambocada keçirilən 43-cü Baş Assambleyada əldə edib.

    "Tərəflər iqlim dəyişikliyi, süni intellekt, dəniz gəmiçiliyi də daxil olmaqla, qlobal gündəliyin əsas məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, həmçinin bu sahələrdə əməkdaşlığın gələcək genişləndirilməsi və qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsinin mümkün yollarını nəzərdən keçiriblər", - AIPA-nın məlumatında qeyd olunub.

    Azərbaycan-AIPA əməkdaşlığı parlamentlərarası əlaqələr Cənub-Şərqi Asiya ölkələri diplomatik əlaqələr
    Foto
    Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества
    Foto
    Azerbaijan, AIPA discuss expanding interparliamentary ties

