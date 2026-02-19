Омбудсмен прокомментировала заявление Amnesty International относительно Рубена Варданяна

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала заявление директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс относительно судебного приговора, вынесенного в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, осужденного за преступления против мира и человечности, военные преступления, а также преступления, связанные с терроризмом и финансированием терроризма.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен напомнила, что в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна были проведены открытые судебные процессы в полном соответствии с международной судебной практикой, в судебном процессе участвовали обвиняемый, его защитник, потерпевшие лица и правопреемники потерпевших, а также их представители, ход судебного процесса широко освещался в медиа. В итоге вина Рубена Варданяна в инкриминируемых ему преступлениях была полностью доказана, и суд окончательно приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

С.Алиева заявила, что распространенное представителем международной неправительственной организации Amnesty International заявление в связи с приговором, вынесенным судом в отношении Рубена Варданяна по итогам судебного процесса, проведенного в полном соответствии с положениями международного права в области прав человека и международной судебной практикой, является неверным и предвзятым как с правовой, так и с моральной точек зрения.

Омбудсмен подчеркнула, что подход, продемонстрированный данной организацией, противоречит принципам объективности, сбалансированности и профессиональной этики, необходимым для международных неправительственных организаций, и свидетельствует о необъективности заявления.

С.Алиева отметила, что обвинения, выдвинутые в отношении Рубена Варданяна, относятся к категории тяжких и особо опасных преступлений как в соответствии с национальным законодательством Азербайджана, так и с нормами международного права.

Омбудсмен заявила, что придание вопросу политического оттенка с выходом за рамки правовых аспектов в заявлении представителя Amnesty International, а также представление неподтвержденных утверждений в качестве фактов в очередной раз демонстрируют предвзятую позицию Amnesty International в отношении Азербайджана.