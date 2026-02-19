Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Омбудсмен прокомментировала заявление Amnesty International относительно Рубена Варданяна

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 13:58
    Омбудсмен прокомментировала заявление Amnesty International относительно Рубена Варданяна

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала заявление директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс относительно судебного приговора, вынесенного в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, осужденного за преступления против мира и человечности, военные преступления, а также преступления, связанные с терроризмом и финансированием терроризма.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

    Омбудсмен напомнила, что в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна были проведены открытые судебные процессы в полном соответствии с международной судебной практикой, в судебном процессе участвовали обвиняемый, его защитник, потерпевшие лица и правопреемники потерпевших, а также их представители, ход судебного процесса широко освещался в медиа. В итоге вина Рубена Варданяна в инкриминируемых ему преступлениях была полностью доказана, и суд окончательно приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

    С.Алиева заявила, что распространенное представителем международной неправительственной организации Amnesty International заявление в связи с приговором, вынесенным судом в отношении Рубена Варданяна по итогам судебного процесса, проведенного в полном соответствии с положениями международного права в области прав человека и международной судебной практикой, является неверным и предвзятым как с правовой, так и с моральной точек зрения.

    Омбудсмен подчеркнула, что подход, продемонстрированный данной организацией, противоречит принципам объективности, сбалансированности и профессиональной этики, необходимым для международных неправительственных организаций, и свидетельствует о необъективности заявления.

    С.Алиева отметила, что обвинения, выдвинутые в отношении Рубена Варданяна, относятся к категории тяжких и особо опасных преступлений как в соответствии с национальным законодательством Азербайджана, так и с нормами международного права.

    Омбудсмен заявила, что придание вопросу политического оттенка с выходом за рамки правовых аспектов в заявлении представителя Amnesty International, а также представление неподтвержденных утверждений в качестве фактов в очередной раз демонстрируют предвзятую позицию Amnesty International в отношении Азербайджана.

    Сабина Алиева Мари Стразерс Amnesty International Рубен Варданян
    Ombudsman "Amnesty International" rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına münasibət bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:26

    Гюльшан Рзаева: WUF13 должен стать форумом практических решений, а не деклараций

    Экономика
    14:26

    Снятый тюркоязычными странами фильм о Молле Насреддине представят до конца года

    Kультурная политика
    14:15

    Брата британского короля Эндрю задержали по делу Эпштейна

    Другие страны
    14:13

    Хикмет Гаджиев: Решение суда по Варданяну - логическое завершение 30-летнего конфликта

    Внешняя политика
    14:11

    Гюльшан Рзаева: WUF13 станет важным этапом в развитии безопасных, устойчивых и инклюзивных городов

    Экономика
    14:11
    Фото

    В Сабирабаде похоронен шехид I Карабахской войны Расул Агаев

    Внутренняя политика
    14:07

    Глава канцелярии премьера: Венгрия вскрыла стратегические резервы нефти

    Другие страны
    14:06

    Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

    Внешняя политика
    13:59
    Фото

    Азербайджан и AIPA обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей