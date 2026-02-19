Глава канцелярии премьера: Венгрия вскрыла стратегические резервы нефти

Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти в связи с приостановкой поставок по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на агентство Origo, об этом сообщил в ходе брифинга глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

При этом он отметил, что резервов хватит на 3 месяца. По этой причине венгерская компания MOL договорилась с российской стороной о поставках нефти морским путем через Хорватию.

"Правительство уже заказало 500 тыс. тонн сырой нефти, которая может прибыть в ближайшее время", - сказал он.

Гуйяш также отметил, что на заседании правительства обсуждалась энергетическая безопасность Венгрии.

Вчера министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что первая партия прибудет в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5–10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии.