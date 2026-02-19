Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 14:06
    Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

    Национальный форум НПО Азербайджана прокомментировал заявление Amnesty International от 17 февраля 2026 года по вопросу лиц армянского происхождения, включая Рубена Варданяна.

    Report публикует текст заявления:

    "Национальный форум НПО Азербайджана, объединяющий сотни неправительственных организаций, выражает возмущение призывом Amnesty International прекратить судебное преследование лиц армянского происхождения, включая Рубена Варданяна. Этим заявлением организация окончательно утратила и без того подорванное доверие в азербайджанском обществе и фактически встала на сторону военных преступников.

    Вызывает недоумение, что арест, справедливый суд и приговоры в отношении Рубена Варданяна и других лиц, направленных из России в Карабах с целью поддержки территориальных претензий к Азербайджану, вызывают столь резкую реакцию у Amnesty International.

    Кого вы пытаетесь обмануть, выдавая за "известного бизнесмена" олигарха Рубена Варданяна, который до событий в Карабахе участвовал в финансировании сепаратизма и терроризма на Украине, а также в операциях для отмывания "грязных денег"?!

    Если бы Amnesty International действительно служила закону, справедливости и гуманизму, она бы не позволила себе быть марионеткой в руках семьи Варданяна и его лоббистов в Великобритании ради финансовых интересов.

    Организация должна осознавать ответственность за подобные заявления перед азербайджанским обществом и всеми, кто пострадал от терроризма и военных преступлений.

    Amnesty International своей провокацией пытается подорвать мирную повестку между Азербайджаном и Арменией и оказать моральную поддержку реваншистам с дашнакским мышлением.

    Интересно, почему организация, посвящающая столько времени судебным делам, связанным с армянами, не защищала права азербайджанцев, страдавших от агрессии Армении в течение почти 30 лет оккупации?

    Юридические решения не могут быть изменены под политическим давлением. Долговременный мир в регионе возможен только при обеспечении справедливости".

