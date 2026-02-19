İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Milli QHT Forumu: "Amnesty International" Azərbaycan cəmiyyətində onsuz da sarsılmış nüfuzunu sıfırladı

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 13:14
    Milli QHT Forumu: Amnesty International Azərbaycan cəmiyyətində onsuz da sarsılmış nüfuzunu sıfırladı

    Azərbaycan Milli QHT Forumu "Amnesty International" təşkilatının 2026-cı il fevralın 17-də Ruben Vardanyan daxil olmaqla erməniəsilli şəxslər barədə açıqlaması ilə əlaqədar bəyanat yayıb.

    "Report" bəyanatı təqdim edir:

    "Biz – yüzlərlə Azərbaycan QHT-lərini birləşdirən çətir təşkilat - Azərbaycan Milli QHT Forumu olaraq, "Amnesty International" təşkilatının Ruben Vardanyan daxil olmaqla, erməniəsilli şəxslərin ədalət məhkəməsi tərəfindən mühakimə olunmasına etiraz edən çağırışını hiddətlə qarşılayırıq. Bu bəyanatla "Amnesty International" Azərbaycan cəmiyyətində onsuz da sarsılmış nüfuzunu sıfırladı, özünü rüsvayçılıqla ifşa etdi, müharibə cinayətkarları ilə eyni cərgədə dayandı.

    Qəribədir, müstəqil xarici siyasət kursu olan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını davam etdirmək üçün Rusiyadan Qarabağa göndərilmiş emissarlar - Ruben Vardanyan və digərlərinin həbsi, ədalətli mühakiməsi və barələrində məhkəmə qərarları "Amnesty International"ı özündən çıxarır.

    Qarabağdan əvvəl hələ Ukraynada separatizmin, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, "çirkli pulllar"ın yuyulmasında istifadə olunan oliqarx Ruben Vardanyanı siz sadəcə "tanınmış biznesmen" kimi qələmə verməklə kimi aldadırsınız?! "Amnesty International" həqiqətən hüquqa, ədalətə, humanizmə xidmət etsəydi, pul maraqlarına görə Vardanyan ailəsinin, Vardanyanın Böyük Britaniyadakı lobbiçilərinin əlində cılız alət olmağı özünə rəva bilməzdi.

    "Amnesty International" terrorçuları müdafiə edən bu açıqlamasına görə Azərbaycan cəmiyyəti, dünyada ədalət mübarizəsi aparan, terrorçuluqdan, müharibə cinayətlərindən, soyqırımlardan əziyyət çəkən bütün insanlar qarşısında utanmalıdır.

    Ruben Vardanyan və digər erməniəsilli şəxslərin cinayətlərinin ifşası, onların cəzalandırılmasının alqışlanması əvəzinə, "Amnesty International" bu cür təxribatı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh gündəliyinə də xələl vurmağa, daşnak təfəkkürlü revanşistlərə mənəvi dəstək olmağa çalışır.

    Maraqlıdır, ermənilərlə bağlı məhkəmə işlərinə bu qədər vaxt ayıran "Amnesty International" niyə 30 ilə yaxın işğal dövrü ərzində Ermənistanın təcavüzündən əziyyət çəkən azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etmədi?

    Hüquqi qərarlar siyasi təzyiq vasitəsi ilə dəyişdirilə bilməz. Regionda davamlı sülh yalnız ədalətin təmin edilməsi ilə mümkündür".

    Azərbaycan Milli QHT Forumu “Amnesty International” Ruben Vardanyan

    Son xəbərlər

    13:32

    "Nyukasl"ın hücumçusu Bundesliqaya qayıtmaq istəyir

    Futbol
    13:31

    Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    13:31

    Şahbaz Şərif Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:28

    "UN-Habitat" WUF13-dən sonra Azərbaycanda layihələrini genişləndirməyi planlaşdırır

    Biznes
    13:24

    Ukrayna üzrə danışıqların yeni raundu Cenevrədə keçirilə bilər

    Region
    13:24

    İsveçrənin Cənubi Qafqaz siyasəti ciddi suallar doğurmaqdadır – RƏY

    Xarici siyasət
    13:21

    Zaqatalada yağış, Daşkəsən və Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    13:14

    Milli QHT Forumu: "Amnesty International" Azərbaycan cəmiyyətində onsuz da sarsılmış nüfuzunu sıfırladı

    Xarici siyasət
    13:12

    Ombudsman "Amnesty International" rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti