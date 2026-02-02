Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Instagram потерял более половины своей рыночной доли в Азербайджане

    02 февраля, 2026
    Доля Facebook на всех платформах рынка социальных медиа Азербайджана (на компьютерах, мобильных устройствах и планшетах) в январе этого года составила 28,88%.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 11,41 процентных пункта больше по сравнению с декабрем 2025 года и на 3,06 процентных пункта больше по сравнению с показателем января 2025 года.

    Рыночная доля YouTube, занявшего второе место, уменьшилась на 6,01 процентных пункта за месяц, а за год увеличилась на 9,24 процентных пункта, составив 22,62%.

    Рыночная доля Instagram, занимающего следующее место, уменьшилась на 14,93 процентных пункта за месяц и на 14,92 процентных пункта за год, составив 21,11%. Таким образом, его доля снижается последовательно уже 2-й месяц (общее снижение составило 54%).

    Рыночная доля Pinterest, занимающего четвертое место, увеличилась на 2,21 процентных пункта за месяц, а в годовом сравнении уменьшилась на 5,15 процентных пункта, составив 10,99%.

    Первую пятерку замыкает X с рыночной долей 6,96%. Рыночная доля социальной сети увеличилась на 2,95 процентных пункта за месяц и на 1,91 процентных пункта в годовом сравнении.

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib
