Instagram потерял более половины своей рыночной доли в Азербайджане

Доля Facebook на всех платформах рынка социальных медиа Азербайджана (на компьютерах, мобильных устройствах и планшетах) в январе этого года составила 28,88%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 11,41 процентных пункта больше по сравнению с декабрем 2025 года и на 3,06 процентных пункта больше по сравнению с показателем января 2025 года.

Рыночная доля YouTube, занявшего второе место, уменьшилась на 6,01 процентных пункта за месяц, а за год увеличилась на 9,24 процентных пункта, составив 22,62%.

Рыночная доля Instagram, занимающего следующее место, уменьшилась на 14,93 процентных пункта за месяц и на 14,92 процентных пункта за год, составив 21,11%. Таким образом, его доля снижается последовательно уже 2-й месяц (общее снижение составило 54%).

Рыночная доля Pinterest, занимающего четвертое место, увеличилась на 2,21 процентных пункта за месяц, а в годовом сравнении уменьшилась на 5,15 процентных пункта, составив 10,99%.

Первую пятерку замыкает X с рыночной долей 6,96%. Рыночная доля социальной сети увеличилась на 2,95 процентных пункта за месяц и на 1,91 процентных пункта в годовом сравнении.