    В Азербайджане похолодает, ожидается снег и гололед

    Экология
    • 02 февраля, 2026
    • 18:49
    В Азербайджане 4-6 февраля температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове 4-6 февраля периодически ожидаются осадки. В течение дня 4 февраля и в ночь на 5 февраля местами возможен мокрый снег.

    В районах Азербайджана с вечера 3 февраля и до утра 5 февраля ожидается дождливая погода, в ряде регионов выпадет снег. Местами осадки будут усиливаться.

    В некоторых горных и предгорных районах 4-6 февраля ожидается обледенение дорог.

    Азербайджан прогноз погоды гололед снег дождь холод
    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
    Лента новостей