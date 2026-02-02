В Азербайджане похолодает, ожидается снег и гололед
Экология
- 02 февраля, 2026
- 18:49
В Азербайджане 4-6 февраля температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове 4-6 февраля периодически ожидаются осадки. В течение дня 4 февраля и в ночь на 5 февраля местами возможен мокрый снег.
В районах Азербайджана с вечера 3 февраля и до утра 5 февраля ожидается дождливая погода, в ряде регионов выпадет снег. Местами осадки будут усиливаться.
В некоторых горных и предгорных районах 4-6 февраля ожидается обледенение дорог.
