Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на встрече с дипломатами.

"Идет дипломатический процесс. Сейчас возвращается наша переговорная группа из Майами. Они будут ночью, а утром - детали. На мой взгляд, все возможное для первых драфтов уже сделано. Есть 20 пунктов плана. Возможно, не все идеально, но этот план есть", - отметил он.

По его словам, подготовлен рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельный двусторонний документ о гарантиях безопасности Украины от США, который должен рассматриваться в Конгрессе с закрытыми дополнениями.

Кроме того, подготовлен первый драфт договора о восстановлении Украины, в том числе экономическая стратегия. Зеленский уточнил, что базовый блок документов готов, но есть спорные для обеих сторон вопросы, которые нуждаются в доработке.