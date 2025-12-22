Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 20:45
    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на встрече с дипломатами.

    "Идет дипломатический процесс. Сейчас возвращается наша переговорная группа из Майами. Они будут ночью, а утром - детали. На мой взгляд, все возможное для первых драфтов уже сделано. Есть 20 пунктов плана. Возможно, не все идеально, но этот план есть", - отметил он.

    По его словам, подготовлен рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельный двусторонний документ о гарантиях безопасности Украины от США, который должен рассматриваться в Конгрессе с закрытыми дополнениями.

    Кроме того, подготовлен первый драфт договора о восстановлении Украины, в том числе экономическая стратегия. Зеленский уточнил, что базовый блок документов готов, но есть спорные для обеих сторон вопросы, которые нуждаются в доработке.

    Украина российско-украинский конфликт российско-украинская война Владимир Зеленский мирный план

    Последние новости

    20:51
    Фото

    В Бакинском суде Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:45

    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Другие страны
    20:32

    Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    20:24
    Фото

    В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мира

    Внешняя политика
    20:13

    Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуострове

    Другие страны
    20:03

    С 11 марта 2026 года будет запущен регулярный рейс Стамбул-Ереван

    Другие
    19:50

    Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и Турцией

    Инфраструктура
    19:31

    СМИ: Китай разместил более 100 ядерных ракет в шахтах у Монголии

    Другие страны
    19:14

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей