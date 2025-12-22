İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 22:40
    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri 25 dekabr – Milad günü Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücum həyata keçirə bilər.

    "Report"un UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski diplomatik xidmət işçilərinin peşə bayramı münasibətilə çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, ABŞ və Almaniya Milad atəşkəsinin elan olunmasını dəstəkləyib, lakin Moskva bundan imtina edib.

    "Rusiya deyir: "Milad atəşkəsi olmayacaq". Mən bu siqnallardan sonra kəşfiyyatımızın gücləndirilməsini tapşırdım. Biz başa düşürük ki, məhz bu günlərdə onlar kütləvi zərbələr endirə bilərlər", – Zelenski vurğulayıb.

    Ukrayna lideri əlavə edib ki, 24–25 dekabrda keçirilən müşavirədə ölkənin şəhər və kəndlərinin müdafiəsi məsələləri müzakirə olunub və hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi barədə göstəriş verilib. O, HHM sistemlərində çatışmazlığın olduğunu da etiraf edib.

    Eyni zamanda Ukrayna onlarla hava hücumundan müdafiə sistemi, o cümlədən "Patriot" komplekslərinin alınması üçün müqavilələrin bağlanması üzərində işləyir.

    Rusiya Ukrayna Volodimir Zelenski
    Зеленский предупредил о возможной масштабной атаке РФ на Украину к Рождеству

    Son xəbərlər

    22:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Ordu" ilə oyuna yaxşı başlasaq da, yekunda pis nəticə göstərdik"

    Komanda
    22:51

    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    Digər ölkələr
    22:51

    Valdas Dambrauskas: "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir"

    Futbol
    22:40

    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:29

    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    Region
    22:20

    Hələbdə Suriya ordusu və üsyançılar arasında toqquşmalar davam edir

    Digər ölkələr
    22:08
    Foto

    Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    22:02
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    21:58
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Məngük kəndini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti