Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarına aydınlıq gətirilib
- 06 yanvar, 2026
- 02:30
Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nurəddin əl Baba Prezident Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarının əsassız olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat "Haber Global"da yayılıb.
"Əhməd Əl Şaraa və bəzi yüksək səviyyəli məmurlara qarşı sui-qəsd iddialar, rəsmi qurumlara məxsus kimi göstərilən saxta açıqlamalar həqiqəti əks etdirmir" , - Nurəddin əl Baba vurğulayıb.
