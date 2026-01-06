Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarına aydınlıq gətirilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 06 yanvar, 2026
    Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nurəddin əl Baba Prezident Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarının əsassız olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat "Haber Global"da yayılıb.

    "Əhməd Əl Şaraa və bəzi yüksək səviyyəli məmurlara qarşı sui-qəsd iddialar, rəsmi qurumlara məxsus kimi göstərilən saxta açıqlamalar həqiqəti əks etdirmir" , - Nurəddin əl Baba vurğulayıb.

