В Сирии опровергли сообщения о покушении на временного президента аш-Шараа

Официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба опроверг распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы имевшей место попытке покушения на временного президента республики Ахмеда аш-Шараа.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

"Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Никаких инцидентов с президентом и другими руководящими деятелями в последние дни не происходило", - написал чиновник в Facebook.

Аль-Баба призвал граждан и средства массовой информации "проявлять ответственность и пользоваться точными данными, поступающими от правительственных ведомств".

Отметим, что в течение последних двух дней в соцсетях распространялись вводящие в заблуждение изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Утверждалось, что президент Ахмед аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения во время нападения на них в Дамаске.