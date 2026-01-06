Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сирии опровергли сообщения о покушении на временного президента аш-Шараа

    Официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба опроверг распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы имевшей место попытке покушения на временного президента республики Ахмеда аш-Шараа.

    Об этом Report передает со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

    "Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Никаких инцидентов с президентом и другими руководящими деятелями в последние дни не происходило", - написал чиновник в Facebook.

    Аль-Баба призвал граждан и средства массовой информации "проявлять ответственность и пользоваться точными данными, поступающими от правительственных ведомств".

    Отметим, что в течение последних двух дней в соцсетях распространялись вводящие в заблуждение изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Утверждалось, что президент Ахмед аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения во время нападения на них в Дамаске.

    Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarına aydınlıq gətirilib

