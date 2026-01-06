İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 04:06
    Hakan Fidan: Qəzzada sığınacaq imkanları yaradılmalıdır

    Qəzzada lazımi miqdarda qida və sığınacaq imkanlarının yaradılması üçün təzyiq göstərməliyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Portuqaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Radio və Televiziyasına (RTP) müsahibəsində deyib.

    Hakan Fidan Qəzzada vəziyyətin normallaşması üçün İsrailə təzyiqlərin artırılmasını vacib sayıb.

