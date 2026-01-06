Hakan Fidan: Qəzzada sığınacaq imkanları yaradılmalıdır
Region
- 06 yanvar, 2026
- 04:06
Qəzzada lazımi miqdarda qida və sığınacaq imkanlarının yaradılması üçün təzyiq göstərməliyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Portuqaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Radio və Televiziyasına (RTP) müsahibəsində deyib.
Hakan Fidan Qəzzada vəziyyətin normallaşması üçün İsrailə təzyiqlərin artırılmasını vacib sayıb.
