Хакан Фидан: В Газе необходимо создать возможности для предоставления убежищ

Мы должны оказать давление для обеспечения достаточного количества продовольствия и возможностей убежища в Газе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Радио и Телевидению Португалии (RTP) в рамках рабочего визита в эту страну.

Хакан Фидан счел важным усиление давления на Израиль для нормализации ситуации в Газе.