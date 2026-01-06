Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Хакан Фидан: В Газе необходимо создать возможности для предоставления убежищ

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 06:18
    Хакан Фидан: В Газе необходимо создать возможности для предоставления убежищ

    Мы должны оказать давление для обеспечения достаточного количества продовольствия и возможностей убежища в Газе.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Радио и Телевидению Португалии (RTP) в рамках рабочего визита в эту страну.

    Хакан Фидан счел важным усиление давления на Израиль для нормализации ситуации в Газе.

