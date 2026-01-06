Хакан Фидан: В Газе необходимо создать возможности для предоставления убежищ
- 06 января, 2026
- 06:18
Мы должны оказать давление для обеспечения достаточного количества продовольствия и возможностей убежища в Газе.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Радио и Телевидению Португалии (RTP) в рамках рабочего визита в эту страну.
Хакан Фидан счел важным усиление давления на Израиль для нормализации ситуации в Газе.
