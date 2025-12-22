Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Парламент Турции одобрил госбюджет на 2026 год

    • 22 декабря, 2025
    • 02:18
    В Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) (Парламент) завершились обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2026 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, бюджет на следующий год был принят.

    За проект проголосовали 320 депутатов, против - 249.

    В последний день обсуждения проекта бюджета в ВНСТ произошла стычка между депутатами оппозиционных и правящих партий.

    Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edib

    Лента новостей