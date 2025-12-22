Парламент Турции одобрил госбюджет на 2026 год
22 декабря, 2025
02:18
В Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) (Парламент) завершились обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2026 год.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, бюджет на следующий год был принят.
За проект проголосовали 320 депутатов, против - 249.
В последний день обсуждения проекта бюджета в ВНСТ произошла стычка между депутатами оппозиционных и правящих партий.
