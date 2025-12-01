İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edib

    Region
    • 22 dekabr, 2025
    • 00:48
    Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) ölkənin 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsi üzrə müzakirələr yekunlaşıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, gələn ilin dövlət büdcəsi qəbul edilib.

    Layihənin lehinə 320, əleyhinə isə 249 deputat səs verib.

    Layihə müzakirələrinin son günü TBMM-də müxalifət və iqtidar partiyasından olan deputatlar arasında dava da düşüb.

