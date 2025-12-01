Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edib
Region
- 22 dekabr, 2025
- 00:48
Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) ölkənin 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsi üzrə müzakirələr yekunlaşıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, gələn ilin dövlət büdcəsi qəbul edilib.
Layihənin lehinə 320, əleyhinə isə 249 deputat səs verib.
Layihə müzakirələrinin son günü TBMM-də müxalifət və iqtidar partiyasından olan deputatlar arasında dava da düşüb.
Son xəbərlər
00:48
Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edibRegion
00:22
Uitkoff: ABŞ Ukraynanın iştirakı ilə Floridada keçirilən danışıqları konstruktiv hesab edirDigər ölkələr
00:20
Maduro Venesuela neftini daşıyan tankerlərə edilən hücumları pisləyibDigər ölkələr
00:00
Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaqDaxili siyasət
23:45
Mingəçevirdə baş verən qəzada xəsarət alanların kimlikləri bəlli olub - YENİLƏNİBHadisə
23:09
Video
Xırdalanda üç nəfər dəm qazından zəhərlənibHadisə
22:59
Hasset: ABŞ istehsalı olmayan mallar üçün rüsumlar ləğv edilə bilərDigər ölkələr
22:37
"Barselona" La Liqada ardıcıl səkkizinci qələbəsini qazanıbFutbol
22:16