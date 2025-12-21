İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mingəçevirdə iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21 dekabr, 2025
    23:14
    Mingəçevirdə iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Mingəçevirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

    "VAZ" və "Hundai" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Mingəçevir Qəza Xəsarət

