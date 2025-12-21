Mingəçevirdə iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 21 dekabr, 2025
- 23:14
Mingəçevirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
"VAZ" və "Hundai" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:14
Mingəçevirdə iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıbHadisə
23:09
Video
Xırdalanda bir ailənin üç üzvü dəm qazından zəhərlənibHadisə
22:59
Hasset: ABŞ istehsalı olmayan mallar üçün rüsumlar ləğv edilə bilərDigər ölkələr
22:37
"Barselona" La Liqada ardıcıl səkkizinci qələbəsini qazanıbFutbol
22:16
Ağ Ev Venesuela sahillərində tankerlərin ələ keçirildiyi üçün neftin bahalaşacağını gözləmirDigər ölkələr
21:48
Umerov Ukrayna ilə ABŞ arasında yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini elan edibDigər ölkələr
21:37
Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilərDigər ölkələr
21:18
İranın HDQ komandanı: Dəniz təhlükəsizliyində əsas oyunçulardan birinə çevrilmişikRegion
20:48