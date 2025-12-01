Koronavirusla əlaqəli zülalın damarları qoruduğu məlum olub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Meyo Klinikasının alimləri bu qənaətə gəliblər ki, SARS-CoV-2 virusunun insan hüceyrələrinə daxil olmaq üçün istifadə etdiyi "ACE2" zülalı hipertoniya və ikinci tip diabet zamanı qoruyucu rol oynaya bilər.

    "Report"un məlumatına görə, araşdırma "Circulation: Genomic and Precision Medicine" jurnalında dərc olunub.

    Müəlliflər Britaniya Biobankının 45 mindən çox iştirakçısının qan nümunələrini analiz ediblər. Komanda ürək-damar xəstəlikləri ilə əlaqəli doqquz zülalın, o cümlədən "ACE2", "BNP", "NT-proBNP" və troponin I-in konsentrasiyasını öyrənib.

    Tədqiqatçıların xüsusi diqqətini "ACE2" ("angiotenzin-çevirici ferment 2") cəlb edib: bu zülalın səviyyəsi yüksək qan təzyiqi və diabeti olan insanlarda – ürək-damar xəstəliklərinin əsas risk faktorları olan şəxslərdə daha yüksək olub. Bu təsir qadınlarda daha qabarıq şəkildə özünü göstərib və diabetlə əlaqəli genetik variantlarla bağlı olub.

    Mendel randomizasiyası metodunun köməyi ilə alimlər sübutlar əldə ediblər ki, "ACE2"nin yüksək səviyyəsi bu vəziyyətləri sadəcə müşayiət etmir, həm də hipertoniya və diabetin inkişaf riskini azalda bilər.

    Bioloji baxımdan bu, "ACE2"nin funksiyası ilə izah olunur: zülal damarları daraldan angiotenzin II-ni parçalayır və damar divarlarını boşaldan birləşmələrin yaranmasına kömək edir. Hipertoniya zamanı "ACE2"nin artması orqanizmin təzyiqi aşağı salmağa yönəlmiş kompensator reaksiyası ola bilər.

    "ACE2" daha çox SARS-CoV-2 virusunun hüceyrələrə daxil olduğu reseptor kimi tanınsa da, yeni məlumatlar onun ürək-damar sisteminin tənzimlənməsindəki mühüm rolunu vurğulayır. Müəlliflərin fikrincə, "ACE2" perspektivli biomarker və terapevtik hədəf ola bilər.

