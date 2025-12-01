Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Связанный с коронавирусом белок оказался защитником сосудов

    22 декабря, 2025
    • 00:49
    Связанный с коронавирусом белок оказался защитником сосудов

    Белок ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, может играть защитную роль при гипертонии и диабете второго типа. К такому выводу пришли ученые из Клиники Мэйо.

    Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

    Авторы проанализировали более 45 тысяч образцов крови участников из Британского биобанка. Команда изучила концентрации девяти белков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ACE2, BNP, NT-proBNP и тропонин I.

    Особое внимание исследователей привлек ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2): его уровень был выше у людей с высоким кровяным давлением и диабетом - ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эффект был наиболее выражен у женщин и ассоциировался с генетическими вариантами, связанными с диабетом.

    С помощью менделевской рандомизации ученые получили доказательства того, что повышенный уровень ACE2 может не просто сопровождать эти состояния, а снижать риск развития гипертонии и диабета.

    Биологически это объясняется функцией ACE2: белок расщепляет ангиотензин II, который сужает сосуды, и способствует образованию соединений, расслабляющих сосудистую стенку. Повышение ACE2 при гипертонии может быть компенсаторной реакцией организма, направленной на снижение давления.

    ACE2 широко известен как рецептор, через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки, однако новые данные подчеркивают его важную роль в регуляции сердечно-сосудистой системы. По мнению авторов, ACE2 может стать перспективным биомаркером и терапевтической мишенью.

