    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 07:51
    Вице-президент Родригес: Танкер Chevron с венесуэльской нефтью отправился в США

    Венесуэла отправила танкер американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в США на фоне захвата в Карибском море судов, находящихся под санкциями американской администрации.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес, опубликовав видео выхода танкера в море.

    "Из нашей страны отправляется судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов в строгом соответствии с нормами выполнения обязательств, принятых нашей нефтяной промышленностью", - написала Родригес. Она подчеркнула, что Венесуэла всегда уважала и будет уважать национальное и международное право и никто не остановит республику на пути прогресса и победы.

    Vitse-prezident Rodriqes: Venesuela nefti daşıyan "Chevron" tankeri ABŞ-yə yola düşüb

