Вице-президент Родригес: Танкер Chevron с венесуэльской нефтью отправился в США

Венесуэла отправила танкер американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в США на фоне захвата в Карибском море судов, находящихся под санкциями американской администрации.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес, опубликовав видео выхода танкера в море.

"Из нашей страны отправляется судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов в строгом соответствии с нормами выполнения обязательств, принятых нашей нефтяной промышленностью", - написала Родригес. Она подчеркнула, что Венесуэла всегда уважала и будет уважать национальное и международное право и никто не остановит республику на пути прогресса и победы.