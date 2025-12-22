К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у южного побережья главного острова Соломоновых Островов.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии менее 40 км к югу от берегов острова Гуадалканал, на котором проживают около 110 тыс. человек и находится столица государства Хониара. Очаг залегал на глубине 46 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.