К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 05:25
    Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у южного побережья главного острова Соломоновых Островов.

    Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

    По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии менее 40 км к югу от берегов острова Гуадалканал, на котором проживают около 110 тыс. человек и находится столица государства Хониара. Очаг залегал на глубине 46 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

