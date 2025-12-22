Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Раскрыты финансовые показатели АЖД

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 16:32
    Раскрыты финансовые показатели АЖД

    Активы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по состоянию на 1 января 2025 года составили 4 млрд 464,545 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

    Согласно документу, на отчетную дату обязательства акционерного общества составили 1 млрд 174,485 млн манатов, а балансовый капитал - 3 млрд 290,06 млн манатов.

    В прошлом году АЖД получили доход в размере 446,246 млн манатов, что на 0,65% больше, чем годом ранее.

    Напомним, что АЖД были созданы распоряжением президента страны от 20 июля 2009 года. Постановлением Кабинета министров от 15 февраля 2010 года были утверждены устав и структура организации. Уставной капитал составляет 1 млрд 996,078 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.

    АЖД активы доходы капитал финансовая отчетность
