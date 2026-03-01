ЦАХАЛ сообщил о запуске очередной волны ракет из Ирана по Израилю

Новый залп ракет выпущен в сторону территории Израиля из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"В сторону Израиля был выпущен дополнительный ракетный залп. Населению рекомендуется оставаться в защищенных помещениях до уведомления", - говорится в заявлении. "В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы", - добавили в пресс-службе.