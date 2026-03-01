ЦАХАЛ сообщил о запуске очередной волны ракет из Ирана по Израилю
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 09:13
Новый залп ракет выпущен в сторону территории Израиля из Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.
"В сторону Израиля был выпущен дополнительный ракетный залп. Населению рекомендуется оставаться в защищенных помещениях до уведомления", - говорится в заявлении. "В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы", - добавили в пресс-службе.
