Роналду получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил травму в гостевом матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Фейхи".

Как передает Report, на 81-й минуте футболист, прихрамывая, покинул поле. На скамейке запасных ему приложили лед в области подколенного сухожилия.

В начале встречи Роналду не сумел реализовать пенальти.

С 21 забитым мячом 41-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.