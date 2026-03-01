Роналду получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии
Футбол
- 01 марта, 2026
- 10:34
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил травму в гостевом матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Фейхи".
Как передает Report, на 81-й минуте футболист, прихрамывая, покинул поле. На скамейке запасных ему приложили лед в области подколенного сухожилия.
В начале встречи Роналду не сумел реализовать пенальти.
С 21 забитым мячом 41-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
